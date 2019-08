L’FBI ha avviato un’indagine per terrorismo interno sulla sparatoria del 28 luglio a Gilroy, in California

L’FBI, la polizia federale statunitense, ha annunciato di avere iniziato un’indagine per terrorismo interno sulla sparatoria dello scorso 28 luglio in un festival a Gilroy, in California, nella quale sono state uccise tre persone. L’FBI ha detto di avere trovato una «lista di obiettivi» appartenente allo sparatore, che include istituzioni religiose, organizzazioni Democratiche e Repubblicane ed edifici appartenenti al governo federale. Lo sparatore è già stato arrestato: si chiama Santino William Legani, 19 anni, e secondo la polizia prima dell’attacco si era informato su diverse ideologie estremiste e violente.