Netflix ha cancellato la serie “The OA”

Netflix ha cancellato The OA, una serie di fantascienza le cui prime due stagioni erano state pubblicate tra il 2016 e il 2019, e che aveva guadagnato un seguito molto appassionato per la sua trama intricata e originale, incentrata sulle esperienze pre-morte di un gruppo di adolescenti che potevano viaggiare tra vari universi paralleli. Lo ha annunciato su Instagram Brit Marling, la protagonista della serie che ne era anche creatrice e produttrice insieme a Zal Batmanglij. «Siamo incredibilmente orgogliosi dei 16 capitoli di The OA, e siamo grati a Brit e Zal per aver condiviso la loro ambiziosa visione e per averla realizzata attraverso le loro straordinarie capacità. Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con loro, in questa e magari in altre dimensioni» ha detto Cindy Holland, vice capo dei prodotti originali di Netflix.