Il numero dei morti nella strage di El Paso è salito a 21

Il numero dei morti nella strage avvenuta sabato a El Paso, in Texas (Stati Uniti), è salito a 21. La polizia di El Paso ha infatti comunicato che una delle persone ferite durante la sparatoria di massa, compiuta da un 21enne suprematista bianco, è morta in ospedale nelle prime ore di lunedì. Fra le persone ferite, che rimangono più o meno una ventina, non è chiaro quante siano ancora in pericolo di vita.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019