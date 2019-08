L’Iran ha sequestrato un’altra petroliera straniera, dice la televisione di stato

La televisione di stato iraniana ha detto che le Guardie rivoluzionarie, il potente corpo militare d’elite iraniano, hanno sequestrato una petroliera straniera nel golfo Persico accusandola di traffico illecito di petrolio “dai paesi Arabi”. Sette marinai che si trovavano sulla barca sono stati arrestati, ha detto la televisione iraniana, che per ora non ha diffuso altre informazioni su quanto accaduto. Il 19 luglio, l’Iran aveva sequestrato una petroliera britannica nello stretto di Hormuz, in risposta a un episodio analogo avvenuto due settimane prima a Gibilterra. A metà giugno, le Guardie rivoluzionarie erano anche state accusate di due attacchi contro altrettante petroliere nel golfo dell’Oman.