Weekly Beasts

Ci sono due coppie di animali che si studiano, nella raccolta delle foto di animali più belle della settimana: una volpe e un gatto in una foresta in Polonia e l’incontro ravvicinato tra un cane e un granchio in Libano. Poi chi ha una marmosetta come animale domestico, anatre che attraversano sulle strisce pedonali a New York, un beluga che fa gli scherzi ai bambini, due cani attori e tantissimi cammelli in vendita. Se avete caldo e state per partire per le vacanze con due amici, questa è la foto da condividere per fare il conto alla rovescia, mentre questa potete mostrarla a chi ha paura delle meduse, per ricordargli che comunque sanno essere bellissime.