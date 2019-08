È morto il giornalista e scrittore Francesco Durante

È morto Francesco Durante: giornalista, scrittore, traduttore, critico letterario. Aveva 66 anni. Durante era stato, tra le altre cose, caporedattore del Mattino, di Grazia, D – La Repubblica delle Donne, Marie Claire e della redazione Napoli del Corriere del Mezzogiorno. Insegnava Cultura e letteratura degli italiani d’America all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ma era anche un traduttore molto apprezzato: tradusse, tra gli altri, John Fante, Bret Easton Ellis, Raymond Carver e contribuì a far conoscere Fante e Don De Lillo in Italia.

Nel 2001 e 2005, pubblicò i primi due volumi di Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti. Per Mondadori curò il Meridiano di Fante e Opere di Domenico Rea. Ebbe successo anche come scrittore, con due libri su Napoli: Scuorno e I Napoletani. Il suo ultimo libro Oh Capitano! La vita favolosa di Celso Cesare Moreno in quattro continenti era uscito nel 2014.