Manchester United-Milan in TV e in streaming

Manchester United-Milan è una partita amichevole valida per il torneo estivo International Champions Cup, che si sta svolgendo in questi giorni tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. L’incontro si gioca stasera alle 18.30 al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles. Per entrambe le squadre è l’ultima amichevole nel torneo. Nelle scorse settimane il Manchester United ha battuto sia il Tottenham che l’Inter. Fra una settimana esordirà in Premier League contro il Chelsea. Il Milan invece è stato sconfitto negli Stati Uniti sia dal Bayern Monaco che dal Benfica.

Dove vedere Manchester United-Milan

Manchester United-Milan sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Manchester United-Milan

Man United (4-2-3-1) De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelof, Shaw; Matic, McTominay; James, Lingard, Martial; Rashford

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek