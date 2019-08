Verso le 19 ora locale (le 14 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Indonesia, con epicentro registrato in mare a circa 227 chilometri a ovest dalla città di Teluk Betung, sull’isola di Sumatra, e ipocentro a 40 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

This #earthquake is more than 100km from the nearest coast and is unlikely to have caused significant damage to shaking. According to @infoBMKG there is the possibility for LOCAL #tsunami https://t.co/XBuOuRMM5v

— EMSC (@LastQuake) August 2, 2019