Gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato sui missili nucleari firmato con la Russia nel 1987

Gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati dal trattato INF (“Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty”), un accordo firmato nel 1987 con la Russia che prevede che nessuno dei due paesi possa avere un certo tipo di missili nucleari. Il trattato, considerato uno dei più importanti nel tentativo di fermare la cosiddetta “corsa agli armamenti”, era oggetto da tempo di discussioni tra Stati Uniti e Russia. Lo scorso febbraio il presidente statunitense Donald Trump e la NATO, alleanza difensiva nata dopo la Seconda guerra mondiale, avevano accusato la Russia di avere violato il trattato e avevano dato al governo russo un ultimatum: la Russia avrebbe dovuto distruggere alcuni missili entro venerdì 2 agosto, in caso contrario gli Stati Uniti avrebbero considerato l’accordo non più valido.

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 2, 2019