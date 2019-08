Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono nuovo un programma «alla scoperta delle bellezze italiane», una partita di pallavolo, un film con un diavolo e un avvocato, un film con Bruce Willis in canottiera e un po’ di quelle repliche e di quegli aggregatori di cose di archivio tipiche di agosto.

Rai 1

21.25 – Grand Tour “Puglia”

È la prima serata, e ce ne saranno altre quattro, di un programma sui luoghi, le storie e le persone di varie regioni d’Italia: condotto da Lorella Cuccarini, della quale in questi mesi si è parlato più volte per via della sua “svolta sovranista“. Le altre puntate saranno ambientate in Sardegna e poi tutte al nord: in Liguria, Lombardia e Veneto.

Rai 2

21.15 – Italia-Kenya

Partita di pallavolo femminile, che si gioca a Catania e che fa parte di una serie di altre partite che mette in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo. Le altre partite si giocheranno domani e dopodomani.

Le azzurre 🏐 di Davide Mazzanti a Catania a caccia del pass per i Giochi di #Tokyo2020 🇯🇵 Da domani a domenica il torneo di qualificazione.

Forza ragazze terribili 💪 L’Italia 🇮🇹 affronterà nell’incontro d’esordio il Kenya.

Calendario 👉 https://t.co/TQTv1MLYRF pic.twitter.com/zddRajRDzZ — CONI (@Coninews) August 1, 2019

Rai 3

21.20 – Fiore

Film italiano del 2016, diretto da Claudio Giovannesi. Racconta una storia d’amore in un carcere minorile.

Rete 4

21.30 – Die Hard – Duri a morire

È del 1995, è il terzo della serie e c’è Bruce Willis in canotta che combatte i cattivi e a un certo punto deve rispondere a questo indovinello: «Mentre andavo nelle Ardenne vidi un uomo e sette donne, ogni donna ha sette sacche, ogni sacca sette gatte, ogni gatta sette figli; gattini gatte sacche donne, quanti andavano nelle Ardenne?».

Nelle Ardenne ci va uno solo, comunque. Gatte, gattini, sacche e donne vanno altrove.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima? Il meglio

Il meglio della nuova edizione dell’antico varietà comico di Mediaset, presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Tut – Il destino di un faraone

Seconda parte della miniserie che racconta la storia del faraone Tutankhamon.

TV8

21.35 – X Factor – Il sogno

Una raccolta dei momenti passati di tutte le stagioni di X Factor andate in onda finora.

Cominciate già a organizzare il vostro gruppo d'ascolto: #XF13 inizia il 12 settembre su @SkyUno! pic.twitter.com/gGZNiOCiZ3 — X FACTOR (@XFactor_Italia) July 20, 2019

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza

Anche qui una raccolta dei momenti migliori dello show comico condotto da Maurizio Crozza.

Rai Movie

21.05 – In her Shoes – Se fossi lei

Un comedy-drama o una dramedy (tradotto: fa ridere, ma poi ci sono momenti anche seri e tristi) tratto da un omonimo romanzo di Jennifer Weiner. Le protagoniste sono Cameron Diaz, Toni Collette e Shirley MacLaine. Diaz e Colette interpretano due sorelle che non potrebbero essere più diverse o, come si dice in questi casi, «almeno così pare». Perché poi, invece, si scopre che, forse, chissà.

Venti

21.10 – L’avvocato del diavolo

Film del 1997 con Keanu Reeves e Al Pacino. Parla di un giovane avvocato che non ha mai perso una causa, e ha fatto assolvere i peggiori criminali: per questo viene ingaggiato da un importante avvocato newyorkese, che si scopre essere il diavolo. È molto migliore di quanto tre righe di sinossi possano far pensare.

Sky



Sky Cinema 2

21.15 – Vita di Pi