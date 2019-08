La nipote di Robert Kennedy è morta per una probabile overdose

Saoirse Kennedy Hill, nipote di Robert Kennedy – fratello dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, assassinato nel 1968 – è morta nella residenza estiva di famiglia a Hyannis Port, Massachusetts, Stati Uniti. La ragazza aveva 22 anni ed era la figlia di Courtney Kennedy, quintogenita di Robert ed Ethel Kennedy, e di Paul Michael Hill. La morte è avvenuta martedì pomeriggio, dopo che la ragazza era stata portata in ospedale. Ad annunciarlo è stato un portavoce di Joseph Patrick Kennedy II, zio di Kennedy Hill e figlio secondogenito di Bob Kennedy. Non è stata comunicata la causa della morte, ma il New York Times scrive che si tratterebbe di una probabile overdose. «Il mondo è un po’ meno bello oggi» sono state le parole della nonna Ethel riportate nel comunicato.