Celebripost

Ad attirare l’attenzione dei fotografi durante queste settimane sono soprattutto il regista Quentin Tarantino e i suoi attori di C’era una volta a… Hollywood, che uscirà in Italia a settembre: in questa raccolta lo trovate alla prima di Londra con la moglie Daniela Pick, Brad Pitt, Margot Robbie e anche Lena Dunham, che non è passata inosservata.

Poi anche un po’ di politici Democratici statunitensi, nella settimana dei dibattiti per le primarie: Joe Biden, Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand. E il primo ministro britannico Boris Johnson con una gallina in mano, le letture estive di Matteo Salvini, Justin Trudeau con un’anziana inuit e il primo ministro russo Dmitrij Medvedev dietro l’obiettivo invece che davanti.