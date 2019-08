I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare ad Aden, in Yemen: ci sono diversi morti

I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare nella città yemenita di Aden, sede provvisoria del governo appoggiato dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. L’esplosione è avvenuta nel campo militare di Al Jalaa e ci sono diversi morti: un testimone ha detto a Reuters di aver visto nove corpi a terra, compreso quello di un generale, mentre altre fonti parlano di almeno 17 morti. L’attentato è stato rivendicato. Il missile sarebbe stato lanciato da un drone che stava sorvolando la parata.

Giovedì, in un diverso distretto di Aden, c’è stato un altro attentato: un’auto è esplosa in una stazione di polizia uccidendo tre soldati e ferendo almeno 20 persone. Non è ancora chiaro se i due episodi siano correlati.