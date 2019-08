La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili, dicono gli Stati Uniti

Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì secondo l’orario nordcoreano. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente e non è ancora chiaro che tipo di missili siano stati lanciati. Se confermato, sarebbe il terzo lancio nelle ultime due settimane.

JUST IN: North Korea fires two short range ballistic missiles, both landing in the sea, multiple US officials say; 3rd missile launch in 2 weeks. — NBC News (@NBCNews) August 1, 2019

Altri due missili erano stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese: secondo le prime informazioni avevano volato per circa 250 chilometri e raggiunto un’altitudine di 30 chilometri, prima di finire nel mar del Giappone.

Gli analisti ritengono che i lanci delle ultime settimane siano un segnale di dissenso sia per le esercitazioni militari che Stati Uniti e Corea del Sud intendono fare nelle prossime settimane in Corea del Sud, sia per lo stallo dei negoziati fra Corea del Nord e Stati Uniti.

Il presidente statunitense Donald Trump ha commentato la notizia dicendo di non avere «nessun problema» con il lancio di missili a corto raggio.