La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio verso il mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudcoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime informazioni hanno volato per circa 250 chilometri e raggiunto un’altitudine di 30 chilometri, prima di finire nel mar del Giappone. Jeong Kyeong-doo, ministro della Difesa sudcoreano, ha detto che i missili sono di modelli diversi rispetto a quelli usati in precedenza. Anche in questo caso, così come per i missili lanciati il 25 luglio, si pensa che il lancio sia un segnale di dissenso verso le esercitazioni militari che Stati Uniti e Corea del Sud intendono fare nelle prossime settimane in Corea del Sud.