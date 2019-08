In Cile c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 a circa 100 chilometri a nord-ovest di San Antonio, nella regione di Vaparaiso, nella zona centrale del paese. Associated Press scrive che la scossa è stata avvertita in tutta la zona centrale del paese, ma che al momento non ci sono notizie di danni o feriti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.8 Offshore O'higgins, Chile 53 min ago pic.twitter.com/Xjns6N9gAY — EMSC (@LastQuake) August 1, 2019