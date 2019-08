La nave Alan Kurdi non riporterà in Libia i 40 migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo

La nave Alan Kurdi, gestita dalla ONG tedesca Sea Eye, ha detto che non riporterà in Libia le 40 persone soccorse ieri su un gommone nel mar Mediterraneo, come invece richiesto dalla Guardia costiera libica, perché non considera Tripoli un porto sicuro. Nel frattempo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane per la nave, sulla quale si trovano anche un neonato e due bambini piccoli.

"Bevor sie nach Libyen zurückgebracht werden, würden sie lieber auf dem Meer ertrinken." Einsatzleiterin Barbara Held fasst den Mittwoch zusammen, an dem wir 40 Menschen vor dem Ertrinken retten konnten.#SeemeilenSpenden auf https://t.co/K9VBQ4Q6TX pic.twitter.com/gsox08gTfr — sea-eye (@seaeyeorg) August 1, 2019