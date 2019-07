Cosa c’è stasera in TV

Il mercoledì sera gli appassionati dello storico SuperQuark hanno un buon motivo per rimanere a casa a guardare la tv: anche nelle serate estive come questa, dove in tv non c’è molto altro. A meno che non siate incuriositi da una miniserie biografica sulla vita di Maria Teresa d’Austria, o vi siate affezionati ai concerti itineranti di Battiti Live, o vogliate sapere come finisce la serie tv Manifest. Per tutti gli altri ci sono una commedia italiana con Vincenzo Salemme e una con Vin Diesel, un bel film triste con Richard Gere o un gelato fuori.

Rai Uno

21.25 – Super Quark

Quinta puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose.

L'intelligenza artificiale applicata in ospedale ha la capacità di imparare dall'esperienza del medico e di anticipare le sue scelte.

I primi risultati raccontati dall'ing. Angiolotti a Paolo Magliocco.

Un'anteprima del servizio della puntata di domani.#Superquark #30luglio pic.twitter.com/CnNEs4439n — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 30, 2019

Rai Due

21.20 – Elementary

Quinto e sesto episodio della settima stagione della serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes e ambientata nella New York contemporanea. È quella in cui Lucy Liu è il dottor Watson.

💰 Joan e Sherlock vengono ingaggiati da un ricco magnate dell’High Tech per scoprire chi minaccia di rapire la nipote. 📌 Stasera 21.20 in prima visione assoluta su #RAI2 i nuovi episodi della 7^ stagione di @Elementary_CBS pic.twitter.com/JtO6qgf1dB — Rai2 (@RaiDue) July 31, 2019

Rai Tre

21.20 – Maria Teresa

Prima puntata di una miniserie biografica sulla vita di Maria Teresa, la primogenita di Carlo VI d’Austria.

Maria Teresa d'Austria, una sovrana di grande temperamento e lungimiranza. Alla sua vita è ispirata la serie #MariaTeresa, in onda questa sera e domani, in prima visione assoluta su #Rai3. pic.twitter.com/JmsciDHEZn — Rai3 (@RaiTre) July 31, 2019

Rete 4

21.30 – SMS – Sotto mentite spoglie

Commedia italiana del 2007 con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri e Enrico Brignano.

Canale 5

21.20 – Manifest

Quattro episodi della prima stagione di una serie tv statunitense che racconta della misteriosa sparizione di un aereo di linea e della sua altrettanto misteriosa ricomparsa cinque anni dopo. Stasera è l’ultima puntata della stagione.

Il loro destino avrà sviluppi impensabili… 😮 Questa sera non perdete su #Canale5 o in streaming su @MediasetPlay l'ultima puntata di #Manifest 🎬 pic.twitter.com/fpasswK5om — Mediaset Play (@MediasetPlay) July 31, 2019

Italia Uno

21.15 – Battiti Live

Quarta di cinque tappe del concerto itinerante organizzato da Radionorba, presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci e che stasera si terrà a Gallipoli, in Puglia, con ospiti Emis Killa, Vegas Jones, Mondo Marcio, Baby, Shade, Mamacita, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Nek, Benji & Fede, Achille Lauro e Fred De Palma con Ana Mena.

La7

21.15 –Missione tata

Film del 2005 con Vin Diesel che fa la guardia del corpo ai quattro figli di uno scienziato, ucciso da terroristi mentre lavorava a un progetto segreto.

Nove

21.30 – Sirene “Il delitto del piccolo Loris”

Replica del documentario di cronaca nera che ripercorre il caso dell’omicidio di Loris Andrea Stival, il bambino di 8 anni scomparso e trovato morto dopo poche ore a Santa Croce Camerina nel 2014.

Rai Movie

21.10 – Gli invisibili

Film drammatico che ha per protagonista Richard Gere nel ruolo di un senzatetto di New York, che prova a riconciliarsi con la figlia.

Iris

21.10 – Che fine ha fatto Baby Jane?

Ci sono Bette Davis e Joan Crawford ed è un vecchio thriller psicologico di gran successo: è del 1962, è diretto da Robert Aldrich e basato sul romanzo What Ever Happened to Baby Jane? di Henry Farrell.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – The Reach – Caccia all”uomo

Sky Cinema Due – 21.15 – Morto tra una settimana… O ti…

Sky Cinema Collection – 21.15 – Il buono, il brutto, il cattivo