Jill Ellis, allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile, lascerà il suo incarico. Ellis, che ha 52 anni, aveva allenato nella sua carriera la nazionale Under 2o e l’Under 21, per poi arrivare nel 2014 sulla panchina della nazionale maggiore, alla guida della quale ha vinto due Mondiali consecutivi, nel 2015 e nel 2019.

Ellis si dimetterà alla fine del “Victory Tour”, una serie di partite amichevoli che si disputeranno in diverse città degli Stati Uniti per onorare la vittoria nell’ultimo Mondiale, che si concluderà a ottobre. «L’opportunità di allenare questa squadra e lavorare con queste donne fantastiche è stato un onore per me», ha detto in un comunicato. «Voglio ringraziarle e lodarle per il loro impegno e la passione, non solo per aver vinto i Mondiali ma anche per aver contribuito a aumentare la visibilità di questo sport a livello globale, e per essere state fonte di ispirazione per tutti quelli che seguiranno il loro esempio».

For everything she has done and everything she has meant to this program we say, THANK YOU ❤️

Jill Ellis will step down as #USWNT head coach in October.#ThankYouJill: https://t.co/5I3dwtQXIo pic.twitter.com/QkCAkMItQj

