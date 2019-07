Katy Perry ha copiato la canzone “Dark Horse” dal rapper Flame, dice un tribunale americano

Lunedì un tribunale americano ha stabilito che la cantante Katy Perry ha copiato la sua canzone del 2013 “Dark Horse” da una canzone di rap cristiano del 2009 intitolata “Joyful Noise” e scritta dal rapper Flame. Durante il processo Perry aveva negato l’accusa di plagio, risalente al 2014, dicendo di non aver mai sentito “Joyful Noise” prima di registrare “Dark Horse”. I suoi avvocati avevano argomentato che la base di entrambe le canzoni è «banale» e che quindi Flame (il cui vero nome è Marcus Tyrone Gray) non poteva vantare diritti d’autore; gli avvocati di Flame invece avevano sostenuto che Katy Perry e le altre cinque persone autrici di “Dark Horse” avessero copiato una «parte importante» di “Joyful Noise”; avevano anche fatto notare che la cantante aveva cominciato la sua carriera nella musica cristiana. Il tribunale deciderà oggi l’ammontare del risarcimento che Perry dovrà pagare a Flame.

