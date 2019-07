L’incendio di due camion sulla A14 a Bologna

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14 : chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL

Un incidente tra tre camion ha provocato un grosso incendio e la chiusura dell’autostrada A14 all’altezza di Borgo Panigale, a Bologna. I tre camion si sono scontrati poco prima delle 15 in un tratto di autostrada che attraversa una zona densamente abitata di Bologna, lo stesso dove un anno fa l’esplosione di un’autocisterna aveva causato il crollo di un ponte autostradale. Due dei camion coinvolti nell’incidente hanno preso fuoco e c’è voluta più di un’ora perché i Vigili del fuoco spegnessero l’incendio. I giornali parlano di un morto, non è chiaro chi sia. Oltre alla A14, è stata chiusa anche la tangenziale di Bologna, dove la circolazione ha riaperto parzialmente poco prima delle 17.

