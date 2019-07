La prima ricostruzione ufficiale della morte del carabiniere a Roma

L’ordinanza con cui la giudice per le indagini preliminari (gip) di Roma Chiara Gallo ha convalidato l’arresto dei due statunitensi accusati dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, e raccontata oggi dai giornali, contiene la prima ricostruzione ufficiale di come sono andate le cose tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. La ricostruzione di Gallo è basata sulle testimonianze raccolte tra venerdì e domenica, sui risultati dell’autopsia sul corpo di Cerciello Rega e sugli altri documenti disponibili (video e registrazioni di telefonate). Non è detto che questa ricostruzione sia corretta – sarà il processo a stabilire come sono andate le cose – e in alcuni passaggi cozza con altre ricostruzioni fatte dai carabinieri: è però la prima ricostruzione completa che prova a mettere in ordine le cose dall’inizio alla fine, e quella con il minor numero di “buchi”.

Giovedì sera i due giovani statunitensi, Gabriel Christian Natale-Hjorth e Finnegan Lee Elder, in Italia per turismo, decidono di comprare della cocaina. Il loro albergo è nella zona di piazza Cavour e loro si spostano nel vicino quartiere di Trastevere, molto trafficato e noto per la vita notturna e i locali. In piazza Trilussa incontrano Sergio Brugiatelli, un 47enne romano con piccoli precedenti che i giornali descrivono come un “broker del piccolo spaccio” e un “mediatore” degli spacciatori. Brugiatelli ha raccontato di essere stato avvicinato dai due intorno alle 23.30 e la sua versione sembra essere stata confermata da un’altra persona, un cittadino egiziano identificato come Meddi. Brugiatelli ha raccontato di aver spiegato ai due statunitensi di non avere droga ma di essere in grado di portarli da uno spacciatore. Un video mostra i tre insieme, probabilmente intorno a quest’ora.

Circa un’ora più tardi, intorno a mezzanotte e mezza, Brugiatelli si mette in contatto con uno spacciatore che aveva da poco conosciuto, un altro italiano che i giornali identificano come Italo Pompei. Pompei dà appuntamento a Brugiatelli in piazza Mastai, sempre a Trastevere, poi gli dice di raggiungerlo dall’altra parte della strada, all’incrocio con via Cardinale Merry del Val. All’appuntamento Brugiatelli arriva accompagnato solo da uno dei due statunitensi, descritto da lui come “quello con i capelli biondi” e identificato dalla gip come Natale-Hjorth; Elder rimane invece in piazza Mastai, dice Brugiatelli, e con lui ci sono la bicicletta di Brugiatelli e il suo zaino, che contiene le chiavi di casa, documenti e un cellulare. Il Corriere della Sera dice che ci sono due video che mostrano Brugiatelli, Pompei e Natale-Hjorth insieme, alle 00.53 e poi all’1.12: i video non sono stati diffusi e non è chiaro se siano citati direttamente nell’ordinanza della gip.

Quindi: a questo punto in piazza Mastai c’è Elder con la bici e lo zaino di Brugiatelli; dall’altra parte della strada ci sono Brugiatelli, Natale-Hjort e Pompei, lo spacciatore. La ricostruzione di cosa succede a questo punto è basata sulla testimonianza di Italo Pompei, lo spacciatore, e su quella dei carabinieri. Durante il suo interrogatorio, citato dalla gip, Pompei ha raccontato che mentre trafficava con Brugiatelli e Natale-Hjorth erano arrivati due carabinieri in moto e lo avevano fermato per identificarlo sospettando che fosse uno spacciatore.

Di questi, solo uno è citato per nome dalla gip, ed è il maresciallo Pasquale Sansone, della stazione di Piazza Farnese. È Sansone che, secondo la gip, poco dopo avrebbe chiamato sul cellulare il suo sottoposto Andrea Varriale per chiedere aiuto «per la ricerca di un soggetto che si era sottratto all’identificazione dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro di color bianco contenente una compressa di tachipirina». Secondo la gip, quindi, i primi carabinieri intervenuti dopo aver osservato il presunto scambio di droga avevano chiamato in loro aiuto Varriale, che quella sera era in servizio nella zona. Una nota di servizio diffusa dai carabinieri lunedì sera, ma non citata dalla gip, spiega che insieme a Varriale c’era anche Cerciello Rega: e questo spiegherebbe perché inizialmente si era parlato di quattro carabinieri intervenuti e non due.

Questo è comunque uno dei passaggi più complicati da ricostruire, anche dall’ordinanza della gip riportata dai giornali (non sempre nello stesso modo). Non è infatti completamente chiaro cosa sia successo a Brugiatelli e Natale-Hjorth dopo l’intervento dei primi carabinieri e non è chiaro nemmeno chi tra loro sia il «soggetto che si era sottratto all’identificazione» citato da Sansone (Natale-Hjort scappa, ma i giornali dicono che anche Brugiatelli sarebbe scappato brevemente per poi ritornare, probabilmente dopo essersi accorto che Elder era fuggito col suo zaino). Quello che sappiamo dalle testimonianze è che Pompei, lo spacciatore, stava cercando di vendere a Natale-Hjorth qualcosa che non era droga e per questo i carabinieri non lo avevano arrestato, limitandosi a identificarlo. Sappiamo inoltre che anche Brugiatelli parla con Varriale e Cerciello Rega, che viene identificato e spiega loro di aver subito il furto del suo zaino. Sembra quindi che i due americani siano scappati con lo zaino di Brugiatelli (un video lo mostrerebbe), al quale Varriale e Cerciello Rega consigliano di sporgere denuncia in caserma. Nella prima denuncia del furto fatta a questo punto, scrive la gip, Brugiatelli dice che i due ladri avevano l’accento inglese.

Ora la ricostruzione della gip si basa sulla testimonianza di Natale-Hjorth, che secondo una registrazione di una telecamera di sicurezza era rientrato con Elder in albergo all’1.27 di notte. Natale-Hjorth ha raccontato che aveva dato a Brugiatelli 80 euro per comprare cocaina e che, una volta tornato in albergo, era squillato il cellulare nello zaino che rubato. A quel punto aveva risposto e si era accordato con Brugiatelli per restituirlo in cambio degli 80 euro. Non è chiaro da che telefono Brugiatelli stesse chiamando il suo cellulare (contenuto nello zaino rubato): i giornali fanno ipotesi che non sembrano essere fondate sulla ricostruzione della gip e parlano del telefono di un amico (Meddi) o dello spacciatore (Pompei).

Qui arriva un altro punto fermo della storia, le due telefonate di Brugiatelli al 112. Dopo aver parlato una prima volta con Varriale e Cerciello Rega, e dopo aver parlato con Natale-Hjorth al telefono, Brugiatelli alle 2 di notte chiama il 112 e – messo in comunicazione con la caserma dei carabinieri di Monteverde – spiega di aver subito il furto e il successivo ricatto. C’è una seconda telefonata con i carabinieri, che fanno poi intervenire una pattuglia in divisa in piazza Gioacchino Belli, dove Brugiatelli si trova a questo punto (sempre a Trastevere). I carabinieri, dice la gip, decidono di fare intervenire nuovamente Varriale e Cerciello Rega, che sono in borghese nella zona. Brugiatelli prende appuntamento con Natale-Hjorth e accompagna sul posto i due carabinieri, aspettandoli in disparte.

L’incontro tra Cerciello Rega, Varriale e i due americani avviene alle 3.13 di venerdì mattina, dice la gip, in via Pietro Cossa. Varriale ha raccontato che lui e Cerciello Rega si erano subito identificati con gli statunitensi, che questi avevano provato a scappare e che dal loro tentativo di fermarli era nato un breve tafferuglio. Varriale aveva provato a bloccare Natale-Hjorth, fallendo, mentre Cerciello Rega aveva afferrato Elder: quest’ultimo aveva impugnato un coltello che aveva con sé e aveva colpito più volte Cerciello Rega, uccidendolo. Nella sua ricostruzione dell’omicidio, il gip scrive che Elder ha detto di aver usato il coltello per autodifesa, dopo essersi sentito strangolare da qualcuno alle sue spalle; il gip però ha scritto che sul collo di Elder non sono stati trovati segni compatibili con uno strangolamento.

Cosa non è ancora chiaro

– Non è chiaro come siano andate le cose esattamente al momento del primo intervento dei carabinieri contro lo spacciatore.

– Non è chiaro come mai, se lo spacciatore era stato identificato già giovedì notte, sia stato fermato solo domenica.

– Non è chiaro perché Brugiatelli abbia deciso di chiamare i carabinieri, benché coinvolto nello spaccio di droga.

– Non è chiaro se Varriale e Cerciello Rega siano andati all’appuntamento soli o se ci fossero altre pattuglie di rinforzo nelle vicinanze.

– Non è chiaro se Varriale e Cerciello Rega fossero armati.

– Non è chiaro se Varriale e Cerciello Rega si siano identificati come carabinieri (Varriale sostiene di sì, i due statunitensi dicono il contrario).

– Non è chiaro come mai inizialmente Varriale avesse identificato i due americani come “nordafricani”, visto che li aveva visti e sapeva del loro accento americano (il comandante provinciale dei carabinieri di Roma Francesco Gargaro ha spiegato a Repubblica che Varriale «si è confuso. Era in stato di choc. Bisogna capirlo»).

– Non è chiaro da dove arrivi il coltello usato dagli americani (che secondo il Corriere la gip ha descritto come «Trenknife tipo Kabar Camillus, 18 centimetri di lama brunita modello marines con impugnatura ad anelli in cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito»).