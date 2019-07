Weekly Beasts

Come lo chiamate voi Alvin Superstar? Scoiattolo striato, tamia, chipmunk? Comunque lo chiamiate lo troverete nella raccolta delle bestie fotogeniche della settimana (insieme al suo bagigio-arachide-nocciolina).

Attenzione, bestie fotogeniche e non per forza belle: l’orso della Malesia, conosciuto anche come orso del sole, non lo è ma meritava decisamente di essere fotografato; anche solo per scrivere il suo nome malese, “colui che preferisce sedersi in alto”. Intanto il grande caldo è arrivato anche nel mondo animale, che si arrangia a sopportarlo come può: un orso polare in acqua a pancia all’aria, una foca che occhieggia il Mare del Nord e un cane bagnato dagli schizzi di un’idrante. Potreste non aver mai visto una brillante rana arlecchino (è velenosa) o un geco leopardino, magari neppure un fenicottero con il suo pulcino; Larry, il gatto di Downing Street, invece ha l’aria di averne viste tante, mentre sonnecchia annoiato sui gradini della residenza del primo ministro britannico: loro cambiano, lui no.