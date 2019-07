Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong contro la polizia

Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong, nel distretto di Yueng Long, nonostante la polizia lo avesse vietato: gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la polizia, accusata di avere chiuso un occhio di fronte all’aggressione compiuta domenica scorsa in una stazione ferroviaria di Yueng Long da uomini con il volto coperto contro pendolari e manifestanti filo-democrazia. La polizia ha negato le accuse, così come ha negato di essere collusa con le bande criminali responsabili dell’aggressione, e ha aggiunto di avere arrestato finora 12 persone.