In Val di Susa la polizia ha sparato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che stavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione

Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata dalle autorità lungo il sentiero gallo-romano che conduce al cantiere della TAV, il progetto per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione appena confermato dal governo . La polizia ha tentato di disperdere il gruppo sparando lacrimogeni, mentre poco prima c’era stato un lancio di sassi da parte degli attivisti. Secondo la Stampa , alla manifestazioni di oggi hanno partecipato diversi valsusini e attivisti dei centri sociali.

