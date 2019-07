La tappa di oggi del Tour de France è stata sospesa a causa del maltempo

La tappa di oggi del Tour de France, la 19ª su 21, è stata sospesa a circa trenta chilometri dall’arrivo a causa delle condizioni meteorologiche: mentre i corridori stavano salendo e scendendo dalla più difficile salita di giornata, il Col d’Iseran, sono infatti arrivate immagini e informazioni su un forte temporale nella valle verso cui si stavano dirigendo. Mentre già i primi corridori stavano scendendo dall’Iseran, la cui vetta è a 2.770 metri, è quindi stato comunicato loro che i tempi erano stati presi in cima all’Iseran. Si sono fermati, quindi, salendo sulle auto delle loro squadre.

Il primo a transitare in testa all’Iseran è stato il colombiano Egan Bernal, che aveva attaccato alcuni chilometri prima. In base ai tempi presi in cima all’Iseran, Bernal è ora la nuova maglia gialla del Tour de France; ma ancora deve essere comunicata la nuova classifica ufficiale.

