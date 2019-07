Celebripost

In questi giorni si sono viste in Italia, al Giffoni Film Festival, un po’ di facce del cinema nazionale e internazionale: qui trovate per esempio Charlie Heaton, Amber Heard, Alessandro Borghi, Vittoria Puccini e Woody Harrelson.

Britney Spears, che non si vedeva da un po’, è spuntata alla prima di C’era una volta a… Hollywood, dove si sono visti anche Pierce Brosnan e suo figlio (e si, c’erano anche quei tre). Ci sono infine due astronauti e chi è passato al Comic-Con di San Diego, la più importante fiera di settore per chi si occupa di film, fumetti e serie tv: Scarlett Johansson, David Harbour, Natalie Portman e un po’ di attori di Game of Thrones, che hanno brindato con un bicchiere da caffè simile a quello che qualcuno aveva dimenticato sul set.