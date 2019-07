Nell’ultimo trimestre Alphabet ha generato 38,9 miliardi di dollari di ricavi

Nell’ultimo trimestre, Alphabet, la società che controlla Google, ha generato 38,9 miliardi di dollari di ricavi con una crescita del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. È un risultato che segna un rallentamento della crescita della società, dice il Wall Street Journal, ma che ha comunque ecceduto le aspettative degli analisti. I buoni risultati di Alphabet sono legati alle attività storiche di Google, a partire dalle ricerche e da servizi come le mappe, che probabilmente nei prossimi anni verranno sfruttati ancora di più con sempre maggiori spazi pubblicitari. Google sta ancora invece investendo molto per le attività legate ai servizi cloud, che non è chiaro se generino già dei guadagni.