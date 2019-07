Torino-Debrecen di Europa League in TV e in streaming

Torino-Debrecen è una delle partite di andata del secondo turno preliminare di UEFA Europa League, torneo a cui il Torino si è qualificato in seguito all’esclusione del Milan. La partita si gioca questa sera alle 21 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, e non all’Olimpico di Torino, a causa dei lavori ancora in corso all’interno dell’impianto. La partita di ritorno si disputerà invece fra una settimana in Ungheria: la vincente si qualificherà al terzo turno, dove affronterà la vincente tra Shakhtyor Soligorsk ed Esbjerg.

Dove vedere Torino-Debrecen

Torino-Debrecen sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Torino-Debrecen

Torino (3-4-3) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Falque, Belotti, Berenguer

Debrecen (4-4-1-1) Nagy; Kusnyr, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Trujic; Takacs