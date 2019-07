Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e Luca Lotti, nell’ambito del caso Consip

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi che è accusato di traffico di influenze illecite all’interno dell’inchiesta Consip , la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di fuga di notizie. Il giudice ha anche respinto la richiesta di archiviazione di altri nove indagati, tra i quali l’ex ministro dello Sport Luca Lotti, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio.

