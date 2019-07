Facebook ha chiuso il suo ultimo trimestre con ricavi oltre le aspettative

Nel suo ultimo trimestre Facebook ha superato le aspettative degli analisti producendo ricavi per 16,9 miliardi di dollari, superiori alle previsioni di 16,45 miliardi di dollari circolate nelle ultime settimane. L’azienda ha ora circa 1,59 miliardi di persone che giornalmente accedono al suo social network. Negli Stati Uniti e in Europa, Facebook non ha sostanzialmente guadagnato nuovi utenti, mentre ha migliorato nell’Asia-Pacifico e nel resto del mondo. Le notizie sui ricavi oltre le aspettative è arrivata a poche ore di distanza dalla conferma di una multa, patteggiata con il governo degli Stati Uniti, da 5 miliardi di dollari per il caso Cambridge Analytica e per la violazione delle leggi statunitensi sulla privacy.