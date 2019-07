Cosa c’è stasera in TV

Il mercoledì si può sempre fare affidamento sullo storico SuperQuark, che sorregge i desolati palinsesti televisivi dell’estate. Inoltre, stasera ci sarà anche qualche film discreto: La verità negata con Rachel Weisz, Venuto al mondo di Sergio Castellitto e la commedia romantica Un amore di testimone. Se invece non avete voglia di film, c’è una tappa dei concerti di Battiti Live, uno spettacolo teatrale dei Legnanesi e due serie TV: Elementary e Manifest.

Rai Uno

21.25 – Super Quark

Quarta puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose.

Una scatoletta che avverte se la parete si muove. Un freno che scarica l'energia dei massi. La tecnologia è fondamentale per proteggerci dalla caduta massi. Ecco un‘anticipazione di ciò che vedremo nella prossima puntata.#Superquark #23luglio #Rai1 pic.twitter.com/guCWCBMa6X — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 23, 2019

Rai Due

21.20 – Elementary

Due episodi episodi della settima stagione della serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes e ambientata nella New York contemporanea. È quella in cui Lucy Liu è il dottor Watson.

Sherlock incontra l'FBI per chiedergli che il suo nome venga riabilitato negli Stati Uniti. Gregson si risveglia in ospedale e ricostruisce gli avvenimenti della sera del suo ferimento. 📌 Stasera 21.20 in prima visione assoluta, i nuovi episodi della 7^ stag. di @Elementary_CBS pic.twitter.com/vZmEUX7nwE — Rai2 (@RaiDue) July 24, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

"Chi l'ha visto?" SPECIALE Estate 2019 In questa puntata altre otto storie: gialli e inchieste con gli ultimi aggiornamenti sui casi. Questa sera alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto Tutti i casi: → https://t.co/mgCMrpsC1L pic.twitter.com/IzyMKev05k — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 24, 2019

Rete 4

21.30 – I Colombo viaggiatori

Nuovo spettacolo teatrale della compagnia dialettale I Legnanesi.

In prima serata su @rete4 nuovo appuntamento con la comicità de @ILegnanesi protagonisti dello spettacolo "I Colombo viaggiatori" pic.twitter.com/ll2RobIEgz — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 24, 2019

Canale 5

21.20 – Manifest

Tre episodi della prima stagione di una serie tv statunitense che racconta della misteriosa sparizione di un aereo di linea e della sua altrettanto misteriosa ricomparsa cinque anni dopo.

Questa sera vi aspetta, in prima serata su #Canale5, un nuovo appuntamento con #Manifest 😍😍😍 Non fatevi trovare impreparati: su @MediasetPlay potete rivedere i primi tre episodi 👇https://t.co/lrtJXvLb12 — Mediaset Play (@MediasetPlay) July 10, 2019

Italia Uno

21.15 – Battiti Live

Terza di cinque tappe del concerto itinerante organizzato da Radionorba, presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci che si terrà a Trani, in Puglia. Tra gli artisti che si sono esibiti nella prima tappa ci sono: Annalisa, Benji & Fede, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Giordana Angi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici, Enrico Nigiotti, Irama, Jake la Furia, Le Vibrazioni, Nek, Paola Turci, Rocco Hunt.

La7

21.15 –Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

Film del 1971 diretto da Luigi Zampa con protagonisti Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Sordi interpreta Amedeo, un uomo italiano emigrato in Australia alla ricerca di una donna italiana da sposare. Il parroco referente della comunità italiana di emigrati gli fa vedere la foto di Carmela, una ragazza calabrese che vive a Roma, con cui Amedeo avvia una corrispondenza. Nelle lettere Amedeo finge di essere un uomo molto benestante, e lei di essere un’operaia, quando in realtà è una prostituta. Quando Carmela arriverà in Australia, dopo varie vicissitudini, la verità verrà però gradualmente a galla.

Nove

21.30 – Un amore di testimone

Commedia romantica del 2008 con protagonisti Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, che interpretano due amici: uno è un playboy e l’altra è l’unico punto fisso della sua vita, insieme ai suoi altri amici. Poi però, quando lei parte per 6 settimane, lui si accorge di amarla.

Rai Movie

21.10 – La verità negata

Film diretto da Mick Jackson, tratto dal libro History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier di Deborah Lipstadt. La protagonista è Rachel Weisz ed è ambientato negli anni Novanta: Weisz interpreta Lipstadt (l’autrice del libro da cui è tratto il film) durante la battaglia legale in cui lei dovette difendersi dalle accuse di un negazionista dell’Olocausto.

Iris

21.00 – Venuto al mondo

Film del 2012 di Sergio Castellitto, basato su un romanzo di Margaret Mazzantini e con protagonisti Penelope Cruz, Emile Hirsch, Sergio Castellitto e Pietro Castellitto, figlio del regista. Gemma ha vissuto una storia d’amore in giovinezza e delle storie drammatiche nei Balcani, durante la guerra: quando torna occasionalmente a Sarajevo con suo figlio le torneranno in mente i ricordi e il film li racconta con continue sovrapposizioni di flashback.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Replicas