Un uomo è stato fermato in Australia dopo che con il suo furgone, contenente 273 chili di metanfetamine, è andato contro un’auto della polizia

Un uomo australiano è stato fermato a Sydney dopo che con il suo furgone, su cui trasportava 273 chilogrammi di metanfetamine, aveva urtato due veicoli della polizia, parcheggiati a bordo della strada. Dopo essere andato contro i veicoli della polizia, l’uomo alla guida del furgone aveva provato a fuggire ma era stato fermato dopo circa un’ora. L’uomo ha 28 anni ed è ora accusato sia per il traffico di sostanze stupefacenti che per l’incidente con l’auto parcheggiata. Le metanfetamine che trasportava avrebbero un valore di circa 140 milioni di dollari sul mercato illegale della droga.

A 26-year-old driver is facing a lengthy jail term after crashing his van – filled with more than $200 million of the drug ice – into police cars parked out the front of a Sydney police station. https://t.co/8lB5ls2H3Z @Andrew_Denney #7NEWS pic.twitter.com/2pJblD9sfG

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 23, 2019