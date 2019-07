Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private della sanità lombarda in cambio di favori. Formigoni è stato condannato in via definitiva lo scorso febbraio e ha trascorso nel carcere di Bollate, vicino Milano, cinque mesi prima di ricevere gli arresti domiciliari.