Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée riprenderanno le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale

Le organizzazioni non governative Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée hanno detto che dalla fine del mese riprenderanno le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale, che avevano sospeso lo scorso dicembre per la crescente ostilità dei governi europei alle ong che salvano i migranti in mare. MSF e Sos Méditerranée hanno detto che la nave con cui presteranno soccorso si chiama Ocean Viking.

Le navi di ong nel Mediterraneo centrale si sono ridotte moltissimo nell’ultimo anno, per via delle indagini giudiziarie avviate sul loro conto – che non hanno mai portato a un processo – e per l’opposizione di molti governi europei, primo fra tutti quello italiano.