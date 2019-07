Un alpinista italiano è ferito e bloccato sul Gasherbrum VII, una montagna del Karakorum in Pakistan

Francesco Cassardo, medico e alpinista di Pinerolo, è ferito gravemente e bloccato lungo la parete del Gasherbrum VII, una montagna di 6.955 nel massiccio del Karakorum, in Pakistan. Cassardo, che aveva scalato la montagna con l’alpinista Cala Cimenti, è caduto durante la discesa con gli sci, procurandosi diverse ferite. Cimenti ha spiegato su Facebook che le sue condizioni sono «gravi ma stazionarie», e che è rimasto cosciente. Ci sono però dei problemi con i soccorsi: dopo l’incidente, Cimenti è sceso al campo base per recuperare il materiale necessario, ed è poi tornato da Cassardo per passare la prima notte con lui a circa 6.300 metri.

Il giorno successivo, domenica, ci sono però stati dei ritardi e delle complicazioni burocratiche e l’elicottero del soccorso non ha potuto prelevare al campo base della montagna l’alpinista italiano Marco Confortola, che si era offerto per il salvataggio. La pagina Facebook di Cimenti aveva inizialmente spiegato che i problemi sembravano risolti, ma ha poi detto che la situazione non si sta sbloccando e che per questo si teme che Cassardo e Cimenti debbano passare una seconda notte oltre i seimila metri.