Campari è in trattativa per comprare Rhumantilles, società francese produttrice di rum

La Campari, la società alimentare italiana specializzata in bevande alcoliche, ha annunciato di aver iniziato delle trattative esclusive per acquisire Rhumantilles, società francese produttrice di rum che possiede tra gli altri i marchi Mauny, Trois Rivières e Duquesne. Campari è la sesta società produttrice di liquori al mondo, e controlla tra gli altri Aperol, SKYY Vodka e Grand Marnier. Attualmente Rhumantilles è invece controllata da Compagnie Financière Chevrillon e da una serie di altri azionisti minori.

