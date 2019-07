Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nelle Filippine dopo un incidente stradale

Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nella provincia di Cebu, Filippine, dopo che il pulmino su cui viaggiavano ha avuto un incidente . Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista, che è tra i feriti, ha perso il controllo del mezzo su una strada in discesa. Sul pulmino erano presenti gli studenti di due diverse scuole che dovevano partecipare a un festival in città.

