L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato per il 22 luglio il lancio della sua seconda missione lunare

L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato il lancio della sua seconda missione lunare per lunedì 22 luglio alle 2.43, ora locale. Lunedì 15 luglio l’agenzia lo aveva rinviato a causa di un problema tecnico emerso a circa un’ora di distanza dall’orario di partenza. Ora ha fatto sapere che un comitato di esperti ha identificato la causa del problema e che sono stati fatti gli interventi correttivi necessari.

Chandrayaan 2 is ready to take a billion dreams to the Moon — now stronger than ever before! Join us for the launch on Monday — 22 July, 2019 — at 2:43 PM IST.

