In un negozio di San Paolo, in Brasile, è stata trovata cocaina dentro molte confezioni di detersivo in polvere

Limpando as ruas de criminosos: Policiais Militares prendem 4 que usavam caixas de sabão em pó para camuflar drogas. Veja mais: https://t.co/nyxd1QeVVT pic.twitter.com/OlYE8GPTR2

Diverse persone di San Paolo, capitale dello stato omonimo del Brasile, hanno scoperto di avere involontariamente comprato cocaina al posto del detersivo in polvere: hanno trovato la droga quando hanno aperto le confezioni di detersivo, comprate tutte nello stesso negozio del quartiere Ermelino Matarazzo, nel nordest della città. La polizia ha detto che le confezioni di detersivo con dentro la cocaina potrebbero essere finite per sbaglio sugli scaffali del negozio, che potrebbe essere al centro di un più ampio traffico di droga. Quattro persone sono state arrestate, tra cui tre impiegati del negozio.

