La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane, dopo che una Corte di Bolzano lo aveva condannato per terrorismo

La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane e dopo che la Corte di Assise di Bolzano lo aveva condannato lunedì 15 luglio a 12 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Najmuddin Farah Ahmad, conosciuto anche come mullah Krekar, ha 63 anni, è un curdo iracheno, e risiede in Norvegia dall’inizio degli anni Novanta. Fondatore di un’organizzazione jihadista vicina ad al Qaida (Ansar al-Islam che mirava a creare un califfato islamico nel Kurdistan iracheno), ha fondato anche Rawti Shax, un’associazione terroristica legata allo Stato Islamico. In Norvegia aveva già ricevuto diverse condanne. Poco prima dell’arresto il mullah aveva criticato la sentenza della Corte di Bolzano con un tweet.