Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome, logo, maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio”

La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia e sull’Allianz Stadium, lo stadio della società. Significa che FIFA20, l’altrettanto popolare e diffuso videogioco di calcio e storico rivale di PES, non avrà più questi diritti. EA Sports, la casa che produce FIFA, ha spiegato che il prossimo anno la Juventus comparirà con il nome di “Piemonte Calcio”, con uno stemma e una maglia fittizi. I nomi e i volti dei calciatori della Juventus saranno però autentici.

We are delighted to reveal our brand new EXCLUSIVE Partnership with #eFootballPES2020 and @officialpes!

Create some magic moments with the stars of our team in the ONLY football video game you can this year 🙌#JUVxPES https://t.co/l4TZC41oEp pic.twitter.com/98UApa5iNg

— JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019