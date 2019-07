Il prossimo campionato di calcio di Serie A inizierà il 25 agosto

La stagione 2019/2020 del campionato di calcio di Serie A inizierà il prossimo 25 agosto con la prima giornata, e si concluderà il 24 maggio 2020. Lo ha annunciato la Lega Serie A, che ha anche comunicato che ci saranno tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile) e quattro soste per le gare delle Nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo). È prevista anche una sosta invernale (da domenica 29 dicembre a domenica 5 gennaio). Sono state inoltre comunicate le date della Coppa Italia, che comincerà con il primo turno eliminatorio il 4 agosto e si concluderà con la finale del 13 maggio 2020.

