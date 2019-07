Il ministro dell’Ecologia francese François de Rugy si è dimesso

Il ministro dell’Ecologia francese François de Rugy ha presentato le sue dimissioni dopo le polemiche degli ultimi giorni nate da alcuni articoli usciti sul giornale francese Mediapart.

Un articolo raccontava di una dozzina di cene – non collegate alle sue funzioni e molto costose, a base di champagne e aragoste – organizzate da de Rugy tra l’ottobre 2017 e il giugno del 2018, quando era presidente dell’Assemblea Nazionale e non ancora ministro. Gli altri denunciavano i lavori commissionati da de Rugy nei suoi appartamenti privati nella sede del ministero in cui vive per 63 mila euro; della casa popolare che una sua funzionaria, Nicole Klein, aveva ottenuto in affitto a Parigi nel 2001 e di cui aveva usufruito pur non vivendoci dal 2006 al 2018; e infine della una casa popolare che aveva ottenuto in affitto lo stesso de Rugy a Orvault, nella Loira Atlantica, per 531 euro al mese, quando il suo reddito sarebbe ben al di sopra del massimale fissato per questo tipo di alloggio.