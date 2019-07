In Francia sono state arrestate 282 persone durante i festeggiamenti per la qualificazione dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio in Francia sono state arrestate 282 persone durante i festeggiamenti per la qualificazione della nazionale di calcio dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa. Gli arresti hanno a che fare con i disordini e gli incidenti avvenuti soprattutto a Marsiglia, Parigi e Lione, ma comprendono anche alcuni eccessi che sono seguiti alla parata del 14 luglio, scrive Le Monde. Sia a Parigi che a Marsiglia ci sono stati scontri con la polizia che ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. A Lione sono stati segnalati più di cento incendi appiccati nella notte ad auto, cassonetti o barricate.