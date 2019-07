C’è stato un terremoto di magnitudo 6.6 in Australia

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.6 a circa 10 km di profondità, in mare. È successo a 202 km a ovest di Broome, in Australia. La scossa è stata registrata alle 7.39 (ora italiana).

Non ci sono notizie di feriti o danni provocati dalla scossa.

Prelim M6.6 Earthquake Western Australia Jul-14 05:39 UTC, updates https://t.co/fJH6AYjw4p — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 14, 2019