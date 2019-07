A Savona, un uomo ha ucciso la sua ex moglie e ha ferito altre due donne in un locale

Un uomo armato di pistola è entrato nel ristorante “aQuario” sulla spiaggia di Savona e ha sparato contro l’animatrice del locale, la sua ex moglie, uccidendola. È poi è riuscito a scappare, ma nella sparatoria aveva ferito altre due persone.

La donna uccisa si chiamava Deborah Ballesio, aveva 40 anni. L’uomo che ha sparato, Domenico Massari, 54 anni, era il suo ex marito. Massari aveva avuto più volte un comportamento minaccioso nei confronti di Bellasio, che l’aveva denunciato: nel 2015, dopo un patteggiamento, Massari era stato condannato a tre anni e due mesi per danneggiamenti e stalking e gli era stato vietato di avvicinarsi a Bellasio. Massari non aveva rispettato il divieto, e dopo la condanna aveva dato fuoco a un locale gestito da Bellasio ad Altare.

Le altre due persone ferite sono una donna di 62 anni e una donna più giovane, incinta, di cui non è nota l’età. Massari, ancora armato, è tuttora in fuga.