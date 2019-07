La tempesta tropicale Barry arriverà oggi in Louisiana

La tempesta tropicale Barry arriverà sabato nel sud degli Stati Uniti, in Louisiana e in parte del Mississippi, dove migliaia di persone sono già rimaste senza corrente e dove è già stato dichiarato lo stato di emergenza. La tempesta è caratterizzata da venti fino a 110 chilometri all’ora ma pur avendo guadagnato forza nelle ultime ore non è ancora considerata un “ciclone”: potrebbe diventarlo nel corso della giornata di sabato, quando toccherà la costa. Nella mattina di sabato, già 62.000 persone sono rimaste senza corrente in alcune aree della Louisiana a causa della pioggia e dei già forti venti, in altre zone sono invece attesi fino a 60 centimetri di pioggia, quando arriverà la tempesta. Tutti i voli di sabato mattina da e per New Orleans sono stati cancellati, mentre alcune compagnie hanno deciso di cancellare i voli per tutta la giornata. La tempesta dovrebbe attraversare la Louisiana da sud a nord, perdendo gradualmente forza.