La tempesta Barry è diventata un uragano di categoria uno

La tempesta Barry che sta per arrivare in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, è diventata un uragano di categoria uno, che prevede venti dai 119 ai 152 chilometri all’ora. Fino a poche ore fa Barry era classificato come tempesta tropicale ma i suoi venti si sono ulteriormente rafforzati raggiungendo i 120 chilometri all’ora. L’uragano si sta muovendo verso nord-ovest ad una velocità di nove chilometri all’ora e presto raggiungerà la terraferma, portando piogge intense soprattutto nella zona a ovest di New Orleans e nella città di Lafayette. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone a rischio e tutti i voli da e per New Orleans sono stati cancellati.