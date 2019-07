Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, vuole nominare uno dei suoi figli ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti

Eduardo aveva già collaborato in maniera stretta con il padre. Dopo l’elezione di Bolsonaro, lo scorso ottobre, era stato uno dei primi rappresentanti del governo brasiliano mandati a Washington in visita ufficiale. Aveva incontrato Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump, altro presidente che ha mostrato una spiccata preferenza a nominare membri della sua famiglia a incarichi importanti di governo.

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che suo figlio Eduardo potrebbe diventare ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti, un incarico diplomatico molto importante. La decisione di Bolsonaro, che per diventare definitiva dovrà essere approvata dalla Commissione esteri del Senato e anche dall’intera Camera alta del Parlamento brasiliano, ha l’obiettivo di aumentare il ruolo della famiglia Bolsonaro nella politica del paese, già piuttosto rilevante. Il figlio più grande di Bolsonaro, Flavio, è senatore, mentre un altro suo figlio, Carlos, è consigliere comunale a Rio de Janeiro e fa parte del team social media di suo padre.

